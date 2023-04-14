40 bin TL ödeme haberi! Bugün başladı ve 3 gün daha sürecek! Bankadan hemen ödeme alınacak, Kaçırmayın

40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 3 gün sürecek olan yeni bir kredi paketi hazırlandı ve başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturan ihtiyaç kredisi ödemesi alacak. 40.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizler de başvurularınızı gerçekleştirerek fibabanka üzerinden 40.000 TL'ye kadar bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve başvurunuzu gerçekleştirerek bireysel kredi kullanabileceksiniz. 40.000 TL 36 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız 3 gün sürecek olan bu yeni Kredi paketi ile birlikte bireysel kredi hizmetinden faydalanabilecek ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi hemen gerçekleştirebileceksiniz. banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde 40.000 TL 36 ay vadeli Kredi ödemesini kendi hesaplarına yatırarak hızlı bir şekilde kullanabilecekler ve başvuru şartlarına uygun olan kişilerin banka hesapları olmaları durumunda mobil uygulamalar üzerinden bu kredileri kullanabileceklerdir.

Fibabanka 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, Fibabanka üzerinden 40.000 TL kredi kampanyasına katılabilirler. Banka müşterilerine internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden gelir belgesiz olarak bu kredi limiti verilmektedir. Size yakın olan bir banka şubesine gidersiniz kimlik ve gelir belgenizi götürmeniz gerekiyor. Fibabanka SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız da kimlik numaranızı 34 22 telefon numarasına göndererek hemen kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz.

İhtiyaç kredisi alacaksanız ve özellikle 40.000 TL gibi limitli kredi kullanacaksınız maalesef 60 ay vade yapamayacaksınız. Bunun için 36 ay vadeli kredi seçeneklerini başvuru yapmanız gerekiyor.