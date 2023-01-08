4 gün sonra bitecek: 10-20-30 bin TL ödeme alacaklara o bankadan açıklama yapıldı!

10000 TL ve 30000 TL arasında ödeme almak isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalandırarak kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka, belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri vermektedir.

10000 TL ve 30000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanmak için başvuru yapacak olan kişiler bankanın yapmış olduğu bu kampanyada 4 gün içinde işlem yaparlarsa, gelir belgesiz ve düşük faizli kredi kullanabileceklerdir. Kampanyaya katılacak olan vatandaşların daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmaları durumunda ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

10000 TL 30000 TL arasında ihtiyaç kredisi ödemesi almak için başvuru yapmak isteyen vatandaşlara bankalar hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Yapılan bu kampanya, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından müşterilere sunulmaktadır. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, yaptığı bu kampanyada 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanızı size imkan sağlayacak ve ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapacaktır.

BAŞVURULAR ÇOK BASİT!

Akbank üzerinden kredi başvurusu Akbank müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı telefon üzerinden yapılabildiği gibi, ayrıca bankanın internet sitesi ve internet bankacılığı üzerinden de kolay bir şekilde yapılabilmektedir. 444 25 25 numarası üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu ve kredi sonucu, sorgulamaları işlemleri 7 24 yapılabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir, doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda başvurunuz gerçekleştirilecektir. Yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşları SMS ile kredi onayı aldıktan sonra şubelere gitmeden kredi kullanmak için bankanın müşterisi olması ve mobil internet bankacılığı şifresi oluşturarak Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yapması gerekmektedir.