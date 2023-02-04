Akbank ve 2 Dev Bankadan Duyuru Var! Bu Bankalar Ay Sonuna Kadar 56.000 TL Ödeme Yapacak!

Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan yeni kampanya duyurusunda, 56000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli kredi ödemesi verileceği açıklandı. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi verilecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, 56000 TL'ye kadar hemen ödeme alabilirsiniz.

AKBANK ACİL KREDİ

Akbank, acil kredi kampanyasına katılacak olan kişiler TC kimlik numarası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, başvuru yapabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, aynı zamanda ihtiyaç kredisi ödemelerini alabilmeleri için bankanın müşterisi olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi alabilmektedir.

DENİZBANK VE YAPI KREDİ BANKASI

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almak istiyorsunuz hem SMS yok, ihtiyaç kredisi başvurunuzu mobil uygulamalar üzerinden 7 24 yapabilirsiniz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin kredi notu yüksek olması durumunda bu bankalar üzerinden istedikleri zaman ödemeler ALABİLİRSİNİZ, kredi kullanabileceğini de söyleyebiliriz. 2 banka üzerinden yapılacak olan işlemlerde kredi notu 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi için başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden aynı zamanda bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buralardan da kredi başvurusu yapabilirsiniz.