Vakıfbank ve Halkbank, kamu bankası olarak hizmet verenler için heyecan verici bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, banka hesaplarını kullanarak 4 gün içinde başvurularını gerçekleştirerek hızlıca işlemlerini tamamlayabilirler. Kampanya dahilinde Vakıfbank ve Halkbank müşterileri, 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanma fırsatına sahip olacaklar. Başvuruları sonucunda onay alan müşterilere, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme imkanı da sunuluyor. Ayrıca, masrafsız ihtiyaç kredisi avantajları da bu kampanya kapsamında sunuluyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bu kredi kampanyasına katılmak için 5 dakikadan az bir süre içinde internet bankacılığı uygulamalarını kullanabilirler. Başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda onay alan müşterilere, kredi tutarı anında hesaplarına yatırılacaktır. Cep telefonları üzerinden yapılan başvurular sayesinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, hızlı ve kolay bir şekilde 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

Özellikle emekli maaşını Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alan müşteriler için bu kampanya büyük bir kolaylık sağlıyor. Emekli maaş müşterileri, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istediklerinde, en yakın banka şubesine gitmek yerine internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Kampanyanın sunduğu hızlı onay süreci sayesinde müşteriler, aynı gün içinde hesaplarına ödemelerini alabilir ve ihtiyaçları doğrultusunda kredilerini kullanabilirler.

Vakıfbank ve Halkbank'ın bu kampanyası, ihtiyaç anında hızlı çözüm sunmayı amaçlıyor. Başvurularını hızlıca yaparak 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, bankaların internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.