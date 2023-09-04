Dolar, Euro ve altın kuru gibi para birimlerine meraklı yatırımcılar ve bireyler, döviz ve altın kurları hakkında bilgi bulmak için genellikle arama motorlarına başvuruyorlar. İki günlük tatilin ardından güncel kur rakamları merak ediliyor. Euro ve dolar fiyatlarındaki anlık değişimler yatırımcının hızlı müdahalesini gerektirebilir. Bu yüzden yatırımcının gözü kulağı piyasalarda.

4 Eylül 2023 Pazartesi 1 dolar karşılığında kaç Türk Lirası (TL) alınabiliyor? Döviz kurlarındaki son güncellemeler, özellikle de bankalararası piyasalardaki USD ve EUR satış fiyatları ne kadar? İşte detaylar.

YURT İÇİNDE GÖZLER O VERİLERDE

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına dair artan inanç ve Çin'in ekonomisini destekleme çabaları nedeniyle olumlu bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı. Bir süredir fiyatları etkileyen enflasyona ilişkin endişeler azalmaya başlamış olsa da, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verileri işgücü piyasasında yumuşamaya işaret etti.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre ülkede tarım dışı istihdam Ağustos ayında beklentileri aşarak 187 bine ulaştı. Ancak işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e yükselerek Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Fed tarafından yakından izlenen ortalama saatlik kazançlar da yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

4 EYLÜL 2023 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL hafta başında nasıl bir performans sergiledi? Dolar/TL bugün bankalararası piyasalarda 26,7090'dan açılarak Cuma günkü kapanış kuru olan 26,7321'e göre yüzde 0,1'lik hafif bir yükseliş gösterdi.

Serbest piyasada Dolar haftaya 26,7090 liradan başlarken, Euro 28,8030 liradan başladı. Serbest piyasada Dolar 26,7070 liradan alınıp 26,7090 liradan satılıyor. Benzer şekilde Euro da 28,8010 liradan alınıp 28,8030 liradan satılıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Cuma günü Dolar'ın satış fiyatı 26,7180 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 28,9610 liraydı.