Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artış hem yatırımcıların hem de vatandaşların dikkatini çekti. Yüksek fiyatları nedeniyle altın satın almakta tereddüt eden birçok kişi, şimdi rehberlik için kuyumculara başvuruyor. Bu uzmanlardan gelen son dakika açıklamaları, altın piyasasının geleceğine ilişkin değerli öngörüler sağladıkları için yakından takip ediliyor.

Altın, tarih boyunca güvenli bir liman olarak görülmüş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar tarafından tercih edilmiştir. Son dönemde değerinin hızla artması, bu değerli metalin cazibesini daha da artırmış ve dünya çapında yatırımcıların ilgisini çekmiştir. Peki 4 Eylül Pazartesi haftanın ilk iş gününe altın nasıl bir giriş yaptı? İşte detaylar.

ABD VERİLERİ BEKLENİYOR

ABD tarafından açıklanan enflasyon verileri altın fiyatlarında yeni bir yükseliş eğilimi yarattı. Bu gelişme, potansiyel ve mevcut altın yatırımcıları arasında önemli bir ilgi yarattı. Yakın zamanda yaşanan düşüşün ardından altın fiyatları yeniden yükselişe geçti ve altının ons fiyatı yüzde 0,12 oranında artarak 1945 TL'ye ulaştı. Altın uzun zamandır ekonomik belirsizlikler ve enflasyon karşısında değer kazanma eğiliminde olan değerli bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor.

Kuyumcular, altının sadece en güvenli liman değil aynı zamanda kısa vadeli bir kâr fırsatı olduğuna inandıklarını ifade etmişlerdir. Altının, ABD'nin aldığı ekonomik kararlardan Türkiye'nin istikrarına kadar çeşitli faktörlere karşı hassasiyetini vurguladılar. Kuyumcular, doların değeri arttıkça bir gram altının fiyatının da arttığını gözlemlemişlerdir. Ayrıca, altının ons fiyatı arttığında, yükselişin daha hızlı ve belirgin olduğunu belirtmişlerdir. Şimdi güncel altın fiyatlarına bakalım:

4 EYLÜL 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.671,14

Gram altın satış: 1.671,44

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 2.763,00

Çeyrek altın satış: 2.799,00

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 5.543,00

Yarım altın satış: 5.599,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 11.051,00

Tam altın satış: 11.155,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 11.262,00

Cumhuriyet altını satış: 11.432,00