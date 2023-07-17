Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Denizbank, emekli maaşı alan vatandaşlar ve yüksek kredi notuna sahip diğer bireyler için önemli bir duyuru yaptı. Bu bankalar, gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunacaklarını ve başvuruların 3 gün içerisinde yapılabileceğini açıkladılar. Bu kampanyalar kapsamında başvuruda bulunan kişiler, istedikleri zaman bu bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecekler. Ayrıca, 90 gün ödeme erteleme seçeneği de sunulmaktadır.

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan emekli maaşı alan vatandaşlar, gelir belgesi talep edilmeden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Başvurularını gerçekleştirecek kişiler, banka şubelerine gitmeden mobil uygulamalar üzerinden de kredi alabilecekler.

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen emekliler, kimlikleriyle birlikte şubelere giderek veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak 3 gün içinde 50.000 TL'ye kadar krediyi hesaplarına hızlı bir şekilde alabilirler. Garanti Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla, başvurularını gerçekleştiren vatandaşların aynı gün içinde hesaplarına ödeme yapılacağı ve 36 aya varan vadeyle kredi alabilecekleri bildirildi.

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapmak istiyorlarsa mobil uygulama üzerinden kolayca ihtiyaç kredisini kullanabilirler. SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar da başvurularını hemen aynı gün içinde gerçekleştirerek hesaplarına ödeme yaptırabilirler.

Akbank ve Denizbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler, mobil uygulamalar veya banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 36 aya varan vadede kredi alabilirler. Akbank Direkt uygulaması ve Denizbank mobil uygulaması üzerinden yapılacak başvurularda, hafta sonu olsa bile kredi sonucu hızlı bir şekilde belirlenir ve onaylanan krediler aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullanılabilir.

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Denizbank tarafından sunulan bu özel kampanyalarla emekli maaşı alan vatandaşlar ve diğer bireyler, gelir belgesi olmadan ve hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı buluyorlar. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle sunulan krediler, finansal ihtiyaçlarına çözüm arayan kişilere yardımcı olmaktadır.