4 Bankadan Açıklama Geldi, Kimlik Numarasını Mesaj Hanesine Tuşlayanlara 7000 TL Resmi Ödeme Yapılacak

Bankalar yaptıkları kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle kredi verecek olan bankalar yayınlandı. 4 banka üzerinden SMS atarak başvuru yapacak kişilere, banka kredi notu uygun olması durumunda 7000 TL ödeme yapılacak. Nakit ihtiyacınız varsa sizlerde bankaların başlattığı bu kampanya ile birlikte ufakta olsa kredi notu uygunsa hemen destek alabilecek ve acil para ihtiyacınızı gidereceksiniz. 7000 TL'ye kadar kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilere Kredi imkanı SMS ile veriliyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu yaparak hemen işlem yapabileceksiniz. SMS ile kredi başvurusu için Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atmanız gerekmektedir. Kredi notu uygun olan kişilere hemen sonuç verilir ve onaylanan krediyi hemen hesabınıza atacaklardır. Nakit kredi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

QNB FİNANSBANK

Bir diğer banka QNB finansbank. Bu bankadan SMS ile kredi almak istiyorsanız TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atmanız yeterlidir. Kredi değerlendirmesi yapılacak ve banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olan kişilere hemen işlem yapılacaktır. Kredi notuna göre ayrıca banka QNB Mobil uygulaması üzerinden de kredi vermektedir.

TEB BANKASI

Teb bankası kredi başvurusu SMS ile yapacak olan kişilerin banka kredi notu 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu uygun olan kişiler TC kimlik numarasını 4466 numarasına mesaj atarak bu bankadan kredi alabileceklerdir. Kredi onayı alan kişiler en yakın banka şubesinden kredilerini kullanabilirler.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden de başvuru yapacak olan kişilere hemen ödemeli kredi notu verilmektedir. Denizbank kredi başvurusu için cebimde kredi kampanyasına katılacaksınız. KREDİM yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atmanız durumunda kredi kullanabileceksiniz. Bu şekilde onay alan vatandaşlar en yakın Denizbank şubesine giderek kredi kullanabileceklerdir.