4 bankadan açıklama deprem etkisi yarattı! Ziraat, Akbank, Garanti ve TEB bankası Kimliksiz 20000 TL ödüyor!

Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank ve TEB Bankası üzerinden 20000 tl kadar kimliksiz olarak ödemeler, alabileceğiniz bir kampanya başladı. Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank ve TEB Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada 20000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Banka kredi politikalarına uygun olarak uygun faiz oranları ile birlikte bu dört banka üzerinden de 36 ay vadeli ihtiyaç kredinizi kullanarak, kasım ayı sonuna kadar en düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi veya bir diğer adıyla tüketici kredisi alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, bankanın internet sitesine giriş yapabilir ve buradan kredi başvurusunu gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapmak için uygun faiz oranları ile birlikte internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi kullanabilmektedir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar başvurularını banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte kolay bir şekilde yapabilmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri kampanyalara hemen katılabilmeleri için aynı gün içinde kredi işlemleri yapılmaktadır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderin.

TEB BANKASI

Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere hızlı bir şekilde 20000 TL kredi ödemesi alıp almayacağınız hakkında mesaj kısa mesaj ile birlikte gelmektedir. TeB Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız hemen aynı gün içinde kredi işlemlerinizi yapabilir ve internet bankacılığı kullanıyorsanız da uygun faizlerle kredinizi mobil uygulama üzerinden alabilirsiniz.