12-13-14-15-16 Kasım'da emekli maaşlarına ek ödeme olarak 54000 TL daha yatacak! İhtiyacınız için kullanın!

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere 12 ve 16 Kasım tarihleri arasında destek ödemeleri verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte 54000 TL 24 ay vadeli kredi kullanabileceğiniz, bankaların listesi de yayınlandı. Denizbank, başta olmak üzere, VakıfBank Halkbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen emekliler maaş müşterileri olmaları durumunda, diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilir ve kredi onayı alabilmektedir.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, uygun faiz oranları ile birlikte, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırın kullanacaksınız. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle internet bankacılığı kullanan kişiler uygun faizlerle kredi kullanabilmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun kredi kampanyasına katılarak, hemen siz 6 ay vadeli kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapacak olan vatandaşlara hemen kredi işlemleri yapılıyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak için bireysel tc kimlik, emekli maaşınızı ve doğum tarihinize aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına gönderebilirsiniz.

VAKIBANK HALKBANK

Kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler nakit ihtiyacı olması durumunda emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınıyorsa, başvurularını, şubelere giderek yapabilir. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirebilir, onaylanan kredileri hesaplarınızı yatırarak kullanabilirsiniz. Bu tarihler arasında kredi başvurusunu gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verileceği de açıklandı.