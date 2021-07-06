4 Banka Yeni Faizsiz Kredi Desteklerini Duyurdu, 100 bin TL’ye Kadar Sıfır Faizli Bankacılık ve Kredi Sistemi

Son dakika olarak faizsiz kredi veren bankalar yeni kampanyalarını duyurdu. İşte bankaların son dakika olarak verdikleri kredi kampanyaları ve şartları... İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler eğer faizsiz kredi kullanmak istiyorsa başvuru yapacakları kredi katılım bankaları üzerinden alacakları faizsiz krediler olabilir. Katılım bankaları özellikle faizsiz olarak kredi başvurusu yaptırmaktadır. Faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bu bankalardan İslami şartlara uygun olarak kredi kullanacaklardır. Banka politikalarına da uygun olmanız durumunda hemen kredinizi bu bankalardan kullanabilirsiniz. Faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar kredilerine kar payı oranları ile birlikte kullanabilir. Şimdi sizlere bu 4 bankanın hangisi olduğu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Albaraka Türk faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı, Tek kalemde 100.000 TL kredi

Katılım bankalarından olan ve tüm yaptığı bankacılık işlemlerinde hiçbir şekilde faiz uygulamayan Albaraka Türk Bankası, 100 bin TL'ye kadar müşterilerine ihtiyaç kredisi vermektedir. Sizlerde bu banka üzerinden faizsiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız, Albaraka Türk şubelerine gidebilir veya bankanın internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen ne kadar onay vereceğini söyleyecektir. Kredi başvurusu yapan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda bu kredileri uygun kar payı oranları ile kullanacağını söylemek istiyoruz. Faizsiz bankacılık işlemleri yapmak istiyorsanız, size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile giderek Kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Kuveyt Türk faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler anında onay alacaklar

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden de aynı şartlara göre faizsiz bankacılık hizmeti yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler uygun kar payı olarak alacağı bu krediler de sizlere hemen sonuç vermektedir. Size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile gittikten sonra 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Banka sizlere faizsiz kredi verirken 36 ay vadeye kadar ayrıca borç kapatma kredisi de verecektir. Diğer bankadaki olan borçlarımızı bu bankaya taşıyarak kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası faizsiz kredi başvurusu düşük kar payı oranları ile verilecek

Ziraat Katılım Bankası üzerinden de faizsiz kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar sizlere anında kredi imkanı sağlar. Ziraat Katılım Bankası faizsiz krediler de özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarına bu bankaya taşınması durumunda 100.000 TL'ye kadar uygun kar payı oranları ile birlikte Kredi vermektedir.

Vakıf Katılım Bankası faizsiz kredi başvurusu yapılıyor! Emekli ve çalışanlar alabilir

Vakıf Katılım Bankası üzerinden de faizsiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu bankada kamu Katılım Bankası olmasından dolayı 100 bin TL'ye kadar olmak üzere ve özellikle emeklilere ihtiyaç kredisi vermektedir. Size en yakın banka şubesinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka ayrıca konut kredisi, arsa kredisi, taşıt kredisi gibi kredilerinizide de faizsiz kredi destekleri ile sizlere kredi imkanı sağlıyor. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade yapacak ve ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapabileceksiniz.