İstanbul'un kalbinde ekonomi alanında çok önemli bir toplantı yapılıyor. Türkiye ekonomisinin önemli isimlerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılarla çok önemli bir toplantı düzenliyor. JP Morgan'ın ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantı, derinlemesine tartışmalar için bir platform işlevi görüyor. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da etkinliğe katılacak. Tüm bu gelişmeler ışığında dolar ve euroda son durum ne oldu? İşte güncel rakamlar.

MERKEZ BANKASI POLİTİKALARI VE PİYASAYA YANSIMALARI

Merkez bankaları tarafından dikte edilen politikaların etrafındaki belirsizlik devam ediyor. Makroekonomik veriler ve kurumsal finansal performansın karmaşık ağı bu politikalarla iç içe geçerek piyasa dinamiklerine katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak, varlık fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar bu politikaların etkisi altında kalmaktadır.

ABD tahvil piyasalarında süregelen satış eğilimi hisse senedi piyasaları üzerinde baskı yaratıyor. Bu karmaşık ilişki, ABD 10 yıllık tahvil faizinin 4,2010 ile 15 yılın zirvesine yaklaşmasına tanıklık etti. Bu kayda değer hareket, finans dünyasının çeşitli sektörlerinde yankı buluyor.

ABD istihdam raporu tarım dışı istihdam verilerini açıklarken beklenti hakim. Bu veri, işgücü piyasasına ilişkin önemli bir içgörü kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Yatırımcılar istihdam senaryosuna ilişkin ipuçları için bu raporu yakından inceliyor. Uzmanlar, işgücü piyasasının sağlamlığını sergilemeye devam edebileceğini öne sürüyor.

4 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Atlantik ötesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon göstergeleri ilgili ölçütler aracılığıyla kendini göstermektedir. Bu ölçütlerden biri olan birim işgücü maliyeti, Nisan-Haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,6 oranında artış göstermiştir. Bu veriler ABD Merkez Bankası'nın karar alma sürecinin şekillenmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

Şu anda dolar, haftanın son işlem gününde sağlam bir yörüngeyi koruyarak yükselişini sürdürüyor. Piyasa analizinin odak noktası dolar-euro döviz kuru etrafında dönüyor. Bankalararası piyasada dolar 26,98 TL'den işlem görürken, avro 29,57 TL'deki konumunu koruyor.