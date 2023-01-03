2023 Ocak ayı alkol ve sigara fiyat listesi: Sigara ve alkole zam geldi mi? Tiryakilere kara haber geldi!

Tiryakilere kara haber geldi! 2023 Ocak ayı alkol ve sigara fiyat listesi: Sigara ve alkole zam geldi mi? Son enflasyon rakamları sonrasında alkol ve sigaraya kallavi bir zam yapıldı. Enflasyon oranları ise alkol ve sigaraya gelen zamları belirliyor. Bu oran , alkollü içeceklere ve sigara ürünlerine gelecek ÖTV zammını da belirleyecek. Son 6 aylık Yi ÜFE oranına baktığımızda oranın yüzde 22.29 seviyesinde olduğunu gördük.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca belirtilen rakamların ardından alkollü içecekler ve sigarayı da kapsayan bütün mamüllere Özel Tüketim Vergisi tutarında artış yapıldı. Bu rakama göre alkollü içecekler ile sigaraya ÖTV zam seviyesi yüzde 22.30 sevihyesinde oldu.

ÖTV seviyesi şimdilik net değil. Alkollü mamüller ve sigarada ÖTV, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmektedir. Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı kararı ile rakam netleşcek. yi ÜFE'ye göre bu miktar yüzde 22.30 olursa en ucuz sigaranın paketi 33 liraya çıkacak.

Son zamda en ucuz sigara fiyatı 29.5 TL seviyesine çıkmıştı. En pahalı sigaranın paketi ise 48 liraya ulaşmıştı. Bunun da 50 liranın üstüne çıkması bekleniyor.

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