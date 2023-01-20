37800-55000-87400 TL borçların kapanması için destek ödemesi var! Kamu ve Özel bankaları başlattı: Devlet destek verecek

37800-55000-87400 TL borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak ve borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere kamu bankaları ve özel bankalara destek vereceğini açıkladı. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak aşağıdaki bankalar üzerinden sizlerde diğer bankalardaki olan güncel kredi kartı ve güncel ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatabilirsiniz. Bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı borçları için kapatılması da olanak sağlayacak olan bu bankalardan işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler hemen aynı gün içinde destek ödemesi alabilmektedir.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere hemen aynı gün içinde ödeme vererek borç kapatma kredisi ödemesi gerçekleştirecek. 37800-55000-87400 TL borç kapatma kredilerinden bir tanesini seçen tüm vatandaşlar, 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi destek ödemelerinden faydalanabilmektedir. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak kampanyaya katılabilmektedir.

Banka üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için aynı zamanda bankanın bireysel müşterisi olmasına gerekiyor. Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası da diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız için sizlere borç kapatma kredisi imkanı sağlamaktadır. 3 özel banka üzerinden de başvuru yapacak olan kişiler, borç kapatma kredisi almak için en yakın banka şubesine gitmesi gerekiyor.