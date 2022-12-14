Başvurun 1 dakika içinde hesabınıza yatsın! 9.000 TL için yılın son gününe kadar süre verildi!

9.000 TL için yılın son gününe kadar süre verildi! Başvurun 1 dakika içinde hesabınıza yatsın! Günümüzde son dönemlerde yaşanan pandemi nedeniyle piyasada oluşan durgunluk nedeniyle Ülke çapında ekonomide dalgalanmalar meydana gelmiştir. Pandemi süresinin 2 yıldan daha fazla gibi bir süreci kapsaması nedeniyle tüm dünya’ya sosyal, ekonomik ve siyasal çalkantılar yaşanmaktadır.



Anında Nakit Avans Hesaba Aktarma

Yılın son günlerine özel birçok banka kampanyaları düzenleniyor. Bu kampanyalar düşük faizli ve müşterileri memnun edecek taksite ve vadelerden oluşmaktadır. Bankalar birkaç yıldır yaşanan pandemi olaylarından etkilenen vatandaşlara nakit avans ve kredi fırsatları sunmaktadır. Bu fırsatların en etkilisi ay sonuna kadar devam edecektir. Nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına başvuruda bulunmak isteyen kişilerin kampanyalı bankalar ile görüşme sağlayabilmeleri ve kendi bankalarına müracatta bulunabilmeleri mümkündür.

Anında Nakit Avans Veren Bankalar

İş Bankası faizsiz taksitli nakit avans kampanyası ile müşterilerine büyük fırsat verirken bankanın başlattığı kampanya 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Bu anlamda faizsiz olarak 9.000 TL alma şansınız bulunuyor.

Garanti Bankası bağlamında nakit avans verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda 5000 TL alabilirsiniz. Bankan müşterisi olan vatandaşlara 5 bin liraya kadar sıfır faizli taksitli nakit avans çekme olanağı sunuluyor.

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