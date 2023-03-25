3600 ve 5400 günle emekli olmanız için yeni açıklama az evvel geldi! Kısmi emeklilikte yaş şartı kaç oldu?

Kısmi emeklilikte yaş şartı kaç oldu? 3600 ve 5400 günle emekli olmanız için yeni açıklama az evvel geldi! Emeklilik için gün sayan pek çok kişi için yapılan yeni düzenleme ile büyük bir fırsat doğdu. Yaş şartı ile emekli olma hakkı elde edebilirsiniz. 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödemesini tamamlamış olan kişiler aranılan yaş şartını tamamladıkları taktirde emekli olabilmektedir. İşte prim gün sayısına göre emeklilik yaşı hesaplaması…

Ne Zaman Emekli Olabilirim

Emekli olup olmayacağınızı veya emeklilik için nelere ihtiyacınız olduğunu hesaplayabilmek için öncelikle işe giriş tarihinizi ve sigorta başlangıcınızı bilmeniz gerekmektedir. 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olanlar için 3600 günle 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca yaş şartından emekli olma hakkı doğmaktadır. İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar ise 4500 gün primle yani 12.5 yılla yaşlılıktan kısmi emekli olma hakkı elde edebilmektedir.

Kısmi Emeklilik ve Yaş Şartları

EYT düzenlemesi ile birlikte Türkiye'de emeklilik sistemi önemli bir değişim yaşamaktadır. Milyonlarca vatandaş, 3600 ve 5400 prim günü ile emeklilik ile ilgili detayları merak etmektedir. Ancak, öncelikle kısmi emeklilik yaş şartları hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Kısmi emeklilik için yaş şartı şu anda kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmaktadır. Bu yaş şartını karşılayan SSK'lılar 3600 prim günü ile, Bağkurlular da 5400 prim günü ile emekli olabilmektedirler. Ancak, bu yaş şartını karşılamayan kişilere bu imkan verilmemektedir.

EYT düzenlemesinde imkan verilmiş olsaydı kısmi emeklilik yaş şartı 8 Eylül 1999 öncesine dönecekti. Bu durumda kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında kısmi emeklilik hakkı elde edeceklerdi. Ancak, bu şekilde bir düzenleme yapılmadı ve mevcut uygulamaya devam kararı verildi.

Kısmi Emeklilikte Maaş Düşük mü Olur?

Kısmi emeklilikte ödenen prim gün sayısı daha az olduğu için alınacak olan emekli maaşının düşük olup olmayacağı merak edilmektedir. SGK'nın emekli maaş hesaplamasında prim gün sayısı fazla olana yüksek emekli maaşı bağlanır şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. Aksine, yüksek prim ödemesi olan birisi 3600 gün ile emekli olan birisinden daha fazla emekli maaşı alabilir.

Türkiye'de emeklilik sistemi EYT düzenlemesi ile beraber önemli değişimler yaşamaktadır. Kısmi emeklilik yaş şartlarına uygun olanlar 3600 veya 5400 prim günü ile emekli olabilmektedirler. Kısmi emeklilikte ödenen prim gün sayısı daha az olsa da emekli maaşı düşük olmamaktadır. Bu nedenle, kısmi emeklilik hakkı elde etmek isteyen vatandaşlarımızın yaş şartlarını ve prim gün sayılarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

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