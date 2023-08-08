Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık almak isteyenlerin, sigorta başlangıç tarihine göre değişen emeklilik şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Emeklilik şartları arasında sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş bulunuyor. Belirlenen şartları sağlayanlar, emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

Erken emekli olmak isteyenler kısmi emeklilik, malulen emeklilik gibi hakları da durumunun uygun olması halinde kullanıyor. Bunun yanı sıra yaştan emeklilik gibi haklar da bulunuyor. Yaştan emeklilik hakkı, prim gününü yaşı dolayısıyla tamamlayamayacak olan sigortalılara veriliyor. Yaş şartının sağlanması halinde daha az primle emekli olunabilir. 10 yıl prim ödeyenler, yaş konusunda da gerekli şartı sağlarsa erken emekli olabilir.

3600 GÜNLE EMEKLİLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

3600 günle emeklilik fırsatından yararlanmak isteyenlerin yaş şartı, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişir. 9 Eylül 1981 tarihinde sigortalı olanlar ve 23 Mayıs 2002’den sonra 15 yıl sigorta süresi olan kadınlar, 50 yaşında emeklilik hakkını kullanabilir. Bunun yanı sıra 3600 gün prim şartı da sağlanmalıdır.

İlk sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1976 öncesi olan, 23 Mayıs 2002’den sonra 15 yıl sigortalılık süresi olan erkekler, 55 yaşında emekliye ayrılabilir. Bunun için de 3600 gün prim şartı vardır. Yaş şartı, sigorta başlangıcı daha ileri tarihte olanlar için daha yüksektir.

YAŞ ŞARTI, SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yaştan emeklilik için uygulanan yaş şartı, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişiklik gösterir. 1 Ocak 1990 tarihinden sonra sigortası başlayanlar, 3600 gün şartını 2018 yılında doldurması halinde 60 yaş şartına tabi olur.

9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar için 4500 gün prim ve 25 yıl sigortalılık şartı vardır. Yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak uygulanıyor. Yaş şartı, prim gün sayısının tamamlandığı tarihe göre değişir.