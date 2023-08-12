Emekli olmak isteyenlerin önündeki en büyük fırsat EYT Yasası oldu. EYT Yasası’ndan yararlanmak için belli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yasa kapsamında 08.09.1999 öncesinde sigortalı olanlar ve gerekli prim ödeme gün şartlarını sağlayanlar, emekli olabiliyor.

EYT ile emekli olmak isteyenler bazen prim gün sayısındaki eksiklikten bazen de yıl şartını sağlayamamaktan kaynaklı olarak emekli olamıyor. Bu gibi durumlarda gerekli şartların taşınması halinde kısmi emeklilik hakkından yararlanılabilir. Kısmi emeklilik ile 3600 günle emekli olmak mümkün oluyor. Ancak burada da sigorta başlangıç tarihi dikkate alınıyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK HAKKI BULUNUYOR

SGK, sigortalıların emekli olmasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıyor. Bu düzenlemeler arasında yaştan emeklilik de yer alıyor. Yaştan emeklilik ile prim ödeme gün sayısı tamamlanmamış olsa bile yaşın ilerlemiş olması nedeniyle erken emeklilik hakkı veriliyor. Yaştan emeklilik hakkından yararlanmak için sigorta başlangıcının erken yaşlarda yapılmış olması gerekiyor.

Prim ödeme gün sayısı dolmayan ancak ilerleyen yaşı nedeniyle daha fazla prim ödeme şansı bulunmayan kişiler, yaştan emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Burada sigorta başlangıç tarihine dikkat ediliyor.

KISMİ EMEKLİLİK İLE ERKEN YAŞTA EMEKLİ OLUNABİLİR

Eken emekli olmak isteyen sigortalılar için sunulan bir diğer hak da kısmi emeklilik oluyor. Kısmi emeklilik sayesinde 3600 günle emeklilik söz konusu oluyor. Burada 15 yıllık sigortalılık süresi şartının da sağlanması gerekiyor. 1990 yılında sigorta başlangıcı olan bir kişi, 3600 gün şartını 2018 yılında sağlıyor. 60 yaşını da sağlaması şartıyla kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

9 Eylül 1999 sonrasında ilk defa sigortalı olanların 3600 günle emekli olması mümkün olmuyor. Bu tarihten sonra prim ödeme gün sayısı şartı 4500 gün olarak belirleniyor. Sigortalılık süresi şartı 25 yıl oluyor. Kadınların en az 58, erkeklerin ise 60 yaşında olması gerekiyor.