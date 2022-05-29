3600 Ek Göstergede Son Durum Ne? 3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak? 3600 ek gösterge ile alakalı son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge meselesi açısından mayıs ayını işaret etmişti. 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Tüm Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

3600 Ek Gösterge İle İlgili Son Gelişmeler Neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin durumu ile kamu çalışanlarının durumu ile alakalı açıklamayı haziran içerisinde yapacaklarını söylemişti. Buna göre 3600 ek gösterge hususunun mayıs ayı içerisinde tamamen sona ereceği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını da söylemişti. Haziranda yapılması planlanan toplantının kesin ve net tarihi ise kesinlik kazanmadı.

3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsayacak?

3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber dört meslek grubu (öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri) maaşları ile emekli ikramiyelerinde ciddi manada artış olması söz konusu olacak.

İlk kapsam genişlemesi 14 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlara müjdeleri vermişti. Buna göre şu anda 11 hizmet kolonun sendikaları bu kapsamın daha da genişlemesi açısından görüşmelerini devam ettiriyor.

3600 ek gösterge çalışmalarının bitmesi ile beraber 4 meslek grubunda yer alan kamu personellerinin aldıkları Maaşlar ile emekli olduklarında alacakları emekli ikramiyeleri tutarında yüzde 25 oranında artış olması söz konusu olacak.