3600 Ek Gösterge Sonrası Asgari Ücretliye de Müjde Verildi! Maaşlar 2257 3470 TL Arasında Artacak

Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışıyla asgari ücretlileri biraz daha rahatlatacağız." demişti. Şimdi gözler Temmuz ayı öncesi Asgari ücretliye zam müjdesine çevrildi. Asgari ücrete 2.257 TL ila 3.470 TL arasında enflasyon farkı yansıtılması bekleniyor! Asgari ücretliye zam müjdesinin tüm detayları haberimizde sizlerle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini açıklamasının ardından bugün kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek memurların tamamını kapsayacak şekilde her memura 600 ek gösterge puan artışı yapıldığını duyurdu. Şimdi gözler asgari ücretli çalışanlar için Temmuz ayında verilmesi beklenen 'enflasyon zammı' müjdesine çevrildi. Asgari ücretli çalışanlar da memurlara yapılan ek gösterge artışı gibi, yılın ikinci 6 aylık dönemi için verilecek zam çerçevesinde hayat şartlarının iyileştirilmesini bekliyor. Daha önce Temmuz ayında 2. asgari ücret zammı için olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bir gelecekte asgari ücretliye vereceği müjde ile maaşların 2.257 TL- 3.470 TL arasında zamlandığını açıklayabilir!

Asgari Ücret Temmuz Ayında Zamlanacak Mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam yaptığı açıklama ile Temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücretlileri bir nebze daha rahatlatacaklarını belirtti. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının ardından asgari ücrete Temmuz ayında yılın ikinci enflasyon zammının yapılması yönündeki beklenti bir hayli kuvvetlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artıracak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Ne Kadar Zamlanacak?

Yıllık bazda enflasyonun %73,50 olarak açıklanmasının ardından asgari ücrete de bu oranlarda zam yapılması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak zam tutarının 2.257 TL ila 3.470 TL arasında net artış yaşatması bekleniyor.