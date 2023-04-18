3600, 4500 ve 5400 prim gününe sahip olanların kısmi emekli olabilecekleri

Çalışanların prim ödemeleri konusunda yaşadıkları sıkıntılar ve emeklilik yaşının yükseltilmesi gibi konular, Türkiye'de gündemdeki önemli konulardan biridir. Çalışanlar arasında yaygın olan bir endişe, yeterli prim ödeyememeleri nedeniyle emeklilik için gerekli koşulları sağlayamamalarıdır. Bu nedenle, kısmi emeklilik gibi çeşitli seçenekler sunulmaktadır.

Ekonomist Muhammet Bayram, kısmi emeklilik seçeneği hakkında açıklamalarda bulunarak, şu anda 3600, 4500 ve 5400 prim gününe sahip olanların kısmi emekli olabileceklerini belirtti. Bayram, yaş sınırının kalkması beklentisini dile getirdi ve herkesin prim ödemesine gücünün yetmeyebileceğini söyledi. Bu nedenle, yaş şartının kaldırılması veya iyileştirilmesi, kısmi emeklilik için daha geniş bir kitleye kapı açabilir.

Bağ-Kur’luların 9000 gün prim ödeme şartı, SSK'lılarla eşitlenecek. Bakan Vedat Bilgin, çalışmaların kademeli olarak yürütüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlar için emeklilik yaşının iyileştirilebileceğini ve ev hanımları için erken emeklilik sağlanabileceğini açıkladı. Ev hanımları için, primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak ve daha kısa bir sürede emeklilik sağlanacak. Çocukları olan kadınlar için hem borçlanma hem de erken emeklilik seçenekleri sunulacak.

Bütün bunlar, çalışanların emeklilik konusunda endişelerini hafifletmek için atılan adımlardan sadece birkaçıdır. Hükümet, bu konuda çeşitli seçenekler sunarak çalışanların daha iyi bir emeklilik planı yapmalarını sağlamaya çalışıyor.