İş Bankası açıkladı, Faizsiz kredi verilecek, 100.000 TL limit hazırlandı

İş Bankası, Esnaf ve KOBİ'ler için özel olarak hazırladığı kampanyası ile müşterilerine faizsiz kredi fırsatı sunuyor. 2023 yılında bir banka hesabı oluşturarak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Kampanya son başvuru tarihi 31 Mart 2023'tür. Başvuru için şahsen banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir.

Kampanya kapsamında sunulan faizsiz kredi tutarı en fazla 50.000 TL olup, vadesi en az 3, en fazla 12 ay olarak belirlenmiştir. Kredi talebiniz banka tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması halinde, krediyi kullanabilirsiniz.

Ayrıca kampanya kapsamında müşterilere Hoş Geldin paketi sunulmaktadır. Bu paket kapsamında yılda 100 adet havale, 100 adet EFT işlemi, iki adet 10 yapraklı çek karnesi ve on adet çek tahsilatı ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kampanyadan yararlanan müşteriler, finansal ihtiyaçlarına hızlı ve uygun çözümler sunan İş Bankası'nın sunduğu avantajlı hizmetlerden de yararlanabilirler.

Faizsiz kredi fırsatı, işletmenizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için uygun bir seçenek olabilir. Bu kampanyadan yararlanmak için, banka şubelerine gitmeniz ve başvurunuzu şahsen yapmanız gerekmektedir. Başvuru sonrası kredi talebiniz banka tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilmesi halinde, krediyi kullanabilir ve işletmenizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilirsiniz.

İş Bankası'nın Esnaf ve KOBİ'ler için düzenlediği faizsiz kredi kampanyası, işletmenizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için avantajlı bir seçenek sunmaktadır. Kampanyadan yararlanmak için son başvuru tarihi olan 31 Mart 2023'e kadar banka şubelerine başvuruda bulunabilirsiniz.