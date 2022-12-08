3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı değişti! En erken kaç yaşında emekli olunur? İşte o tablolar

En erken kaç yaşında emekli olunur? 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı değişti! İşte o tablolar... Birçok çalışan erkenden emekli olmanın yollarını araştırmaktadır. Fakat erken emekliliğin en büyük dezavantajı alınacak maaşın düşmesidir. Ülkemizde ki mevzuata göre kişinin işe girdiği tarih oldukça önemlidir. Fakat bunun yanında prim gün sayısı düşükse bu durumda maaşı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kişiler 3600 gibi en düşük değerlerden emekli olmayı düşünürken alacakları maaşları iyi araştırmalıdırlar. Aksi taktirde emekliliğiniz de çalışmakla geçebilir.

Düşüş Gün Süresi Olanlar Ne Kadar Maaş Alır

Emeklilerin maaşlarına yapılan güncellemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 3500 TL yapıldı. Bu sayede 3600 prim günüyle emekli olan ve nispeten daha düşük emekli maaşı ödeyen Bağ-Kur gibi kurumlardan emekli olanlarında maaşları 3500 TL ‘ye tamamlanarak yatırılacak. Eğer kişilerin işe girişi 2000 yılı öncesindeyse bu rakam 3800 TL’ye kadar yükselebilecek.

2008 öncesinde işe girmiş olan kimselerin ücretleri ise 3600 TL civarında olacaktır. Ücretlerin bu kadar düşük olmasından dolayı birçok kişi az prim gün sayısıyla emekli olmayı istememektedir. Birçok çalışan daha yüksek maaşlar almak için işine devam etmekte ya da geçmiş dönemlerde ki askerlik ve hamilelik sürelerini borçlanarak primlerini yükseltmeyi denemektedir.

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