3500 TL Ödeme ve Destek Duyurusu Yapıldı! Son Dakika Duyuru Yapıldı...

3500 TL Ödeme ve Destek Duyurusu Yapıldı! İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde pek çok insan oldukça fazla sıkıntı yaşamaya başladı. Bu vatandaşlara pandemi dönemi boyunca ekonomik yardımlar yapıldı. Her ne kadar bu yardımlar yapılmış olsa da beklenen etki maalesef görülmedi. Bu sebepten dolayı devlet ekonomik olan bu sıkıntıları aşabilmek adına vatandaşlara 3500 tl değerinde bir destek paketi açıkladı. Bu destek paketi sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek ve biraz da olsa rahatlamış olacaklar.

Pandemi dönemi boyunca ihtiyaç sahibi olanlara 3 faz şeklinde ödemeler yapıldı. Bu ödemelerin tamamlanması sonrasında gözler 4. Faz ödemelerine çevrildi. Bilindiği gibi esnaflara 1100 tl değerinde bir ödeme yapılmıştı. Bu destek ödemelerinin dışında 3 bin ve 5 bin olmak üzere hibe ödemeleri de yapılmıştı. Söz konusu destek miktarlarının ödenmesi ile birlikte vatandaşın gözü 4. Faz ödemelerine çevrildi.

TC Vatandaşına Ödeme...

Pandemi döneminde vatandaşları rahatlatacak bir haber de anneler için geldi. Bu destek paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle başvurularını tamamlamak zorundadır. Başvurular e- devlet sistemi üzerinden yapılacak olup, öncelikle annelerin bu sistem üzerinden başvuruları takip etmeleri gerekmektedir. başvuruların uygun görülmesi ve onaylanması halinde bu vatandaşlar 3500 tl’ye kadar ödeme alabilmektedir. Özellikle çocukları okula giden annelere öncelik verilen bu ödemeler tamamıyla karşılıksız bir ödeme olma özelliği taşımaktadır.

3500 tl’lik bu ödemeden 65 yaş üzeri olan vatandaşlar da yararlanabilecekler. Bu destek paketindne yararlanmak isteyen vatandaşlar için süreç oldukça kolay bir şekilde ilerlemektedir. Yapılması gereken tek şey en yakın kaymakamlığıa giderek başvuruda bulunmaktır. E- devlet üzerinden de yaşlılık aylığı adı ile verilen ödemelere başvuruda bulunabilir ve aylık 500 tl olacak bir miktarda destek ödemesi elde edebilirler. Buna ek olarak yıl sonuna kadar verilecek olan yaşlılık aylığı ödemeleri kesintisiz olacak şekilde devam edecektir. Tüm bu ödemeler sayesinde yaşlılar, anneler ve pandemi döneminde zarar gören vatandaşlar rahat bir nefes alabileceklerdir.