Garanti BBVA Duyurdu: A-101’den Faizsiz Kredi Kampanyası Çıktı!

A-101 ve Garanti BBVA bir araya gelerek Türkiye’de bir ilk gerçekleştirdi. Son dakika gelişmesi olarak haberlere yansıyan bu gelişme ile A-101 marketleri artık kredi vermeye başlayacak.

A-101, Garanti BBVA ile anlaşma yaparak artık talep edenlere kredi verilmesinin önünü açtı. Türkiye'nin dört bir yanında zincir şubesi olan A-101’in müşterileri ile ilgili kredi kampanyası dikkatleri topladı. A-101, bu kampanya ile mağazalarından ürün almak isteyen müşterilere kredili satış işlemlerinin önünü açmış oldu.

Kredi uygulaması cep telefonundan mobilyaya, elektronik ürünlerden ev eşyalarına varana kadar birçok kategoride talep edildiği takdirde kullanılabilecek, bu sayede müşteriler alışveriş yaparken bütçelerini de rahatlatmış olacaklar.

A-101 Banka Kredisi Nedir?

A-101 Marketler zinciri tarafından duyurulan son kampanyaya göre ile A-101 Garanti BBVA ortaklığında, A-101’den alınacak ürünler için anında kredi uygulaması başlatıldı. A-101’de satılan ve müşterilerinin son derece memnun olduğu cep telefonu, ev eşyaları, mobilya veya aksesuar ürünleri için müşteriler talep ettiği durumda anında kredi kullanabilecekler. A-101’den verilecek olan kredinin öncüsü ise Garanti bankası olacak. Müşteriler bu sayede banka şubelerine başvurmadan A-101’den kredilerine başvurabilecek, sonrasında ise ürünler bu kredi ile alınabilecek.

A-101 Kredisi Ne Kadar Olacak? Başvuru Nasıl Olacak?

Garanti BBVA’nın resmi sitesi üzerinden yapılan haberde A-101’den verilecek kredi koşulları ile beraber miktarları da açıklandı. Buna göre hızlı kredi olarak verilecek ihtiyaç kredileri en 750 TL en fazla 15.000 TL olacak. Alınan bütün krediler ise 36 aya kadar vade imkanı olacak. Kredi alacaklar için ise kişiler başvuru yapar yapmaz başvuru sonucunu öğrenebilecekler. Düşük faiz uygulanacak olan bu kredide, gelir belgesi de talep edilmeyecektir. Yalnızca kimlik bilgileriniz ile başvurabileceğiniz kredi, anında sonuçlanarak tarafınıza bilgi verilecek.

A-101 Kredisini Kimler Kullanabilecek?

Kredi faiz ve başvuru yolları hemen akla kimlerin bu kredileri kullanabileceği sorusunu getirmektedir. A-101’den başvurulacak kredi Garanti BBVA tarafından desteklendiği için normal kredi çeken kimselerde aranan şartlar geçerli olacak. Yani BBVA banka kredi uygulama ve politikalarına uygun müşteri olmanız halinde bu krediyi kullanabileceksiniz. Bu şartlar ise öncelikle T.C. vatandaşı olmak, 1200 puan üzerinde kredi notu olmak, 18-65 yaş arasında olmak temel şartlardır.