35 Yaş üstü ne zaman aşılacak? 35 Yaş Üstü aşı tarihi belli mi?

40 yaş üstü kişilerin aşılanmaya başlaması ardından sıra 35 yaş üstü vatandaşlara geldi. 35 yaş üstü vatandaşlar ne zaman aşılanmaya başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 yaş üstü aşılanma başlaması sonrası 35 yaş üstü vatandaşlar ne zaman aşılanacak merak ediliyor.

35 Yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Fahrettin Koca, 14 Haziran pazartesi günü aşılanmaya başlayacak yaş grubu 40 olarak belirlendikten sonra sıra 35 yaş üstü ne zaman aşılanacak sorusuna geldi. 45 ve 40 yaş üstü arasında tarih 1 hafta olduğu görüldü. Elde yeterli sayıda aşı olduğu da biliniyor. Şimdi sıra 35 yaş üstüne geliyor!

35 yaş üstü aşılama ne zaman yapılacak?

35 Yaş üstü aşılama için tarih belli oldu. 35 yaş üstü vatandaşların 21 Haziran pazartesi gününden itibaren aşılanmaya başlayacağı öğrenildi. 35 yaş üstü aşılanma tamamlanır tamamlanmaz 30 yaş üstü aşılanma başlayacak.

30 yaş üstü aşılama ne zaman yapılacak?

35 yaş üstü 21 Haziran 2021 pazartesi başlaması sonrası 30 yaş üstü vatandaşların da 28 Haziran pazartesi günü aşılanması bekleniyor.