Cumhurbaşkanı’ndan Müjde Geldi: Emeklilere Kamu Bankaları Ödeme Yapmaya Yarın Başlayacak!

Emeklilere ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor! Cumhurbaşkanı emekliler için sevindirici bir müjde paylaştı. Yapılan bu paylaşıma göre kamu bankaları emekliler için 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi temini sağlayabilecek. Belirli bankaları kapsayan bu kampanyada emeklilerin krediden yararlanabilmesi için ise belirli şartları karşılayabilmesi gerekiyor. İşte, konu ile ilgili tüm detaylar…

Emeklilere İhtiyaç Kredisi İmkanı İçin Aranan Şartlar Neler?

Emeklilere ihtiyaç kredisi imkanı kampanyasının en güzel yanı ise düşük faiz oranlarıyla geri ödemelerin planlanabilmesi… Halkbank, Ziraat bankası ve Vakıfbank tarafından verilen bu kampanyaya katılmak isteyen emekliler için aranan tek şart emeklilerin icralık olmamasıdır. Kısacası, bu kredi desteğinde emeklilerin Findeks puanının düşük olmasının hiçbir önemi olmayacaktır.

Ancak kredi alabilmek için mutlaka bu 3 bankadan birinden emekli maaşının alınması gereklidir. Devlet destekli olan bu krediler emeklilerin özellikle diğer bankalara olan borçlarını tamamen kapatabilmesi açısından önemli bir avantajdır. Bu şartları yerine getiren emekliler, hemen bankalara başvuru yaparak değerlendirme sürecine alınacaktır.

Ziraat Bankası Emeklilere İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat bankası emeklilere ihtiyaç kredisi kampanyasını destekleyen ilk banka olarak öne çıkıyor. Borç kapatma kredisi olarak emeklilere verilen bu kredi devlet destekli olacak. Bu banka üzerinden maaşını almayan kişilerin bu krediden yararlanabilmesi için ilk etapta bu bankaya maaşını taşıması gerekiyor.

Daha sonrasında ise en yakın Ziraat bankası üzerinden kredi başvurusu yapılabilecektir. Başvuruları olumlu değerlendirilen emekliler, anında ihtiyacı olan kredi desteğine ulaşabilecek.

Halkbank Emekli İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emeklilere ihtiyaç kredisi vererek destek olmak isteyen Halkbank, son anda bu kampanyaya destek olan bankalardan biri oldu. 100.000 TL’ye kadar borç kapatma kredisi veren Halkbank, düşük faiz oranlarının yanı sıra birde 36 ay vade imkanı sunabilecek.

Kendi bankasından emekli maaşını alma şartı sunan Halkbank’a kredi için internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden de başvuru yapılabilecek. Halkbank’ın internet sitesi üzerinden de kredi faiz oranları ve aranan şartlar ile ilgili kapsamlı bilgiler yer almaktadır.

Vakıfbank Emekli Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank emekli borç kapatma kredisi ile 100.000 TL’ye kadar nakit desteğinden yararlanabilirsiniz. Banka üzerinden maaş alan tüm emekliler bu kredi desteğinden alabilirken, 36 ay vade ve 3 ay öteleme imkanlarından da yararlanabilecek. Başvuru için en yakın Vakıfbank şubesine gidilebileceği gibi, internet bankacılığı üzerinden de başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecektir.