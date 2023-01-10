3404'e SMS gönderin! Halkbank hesabı olanlara müjde! Ay sonuna kadar ödeme yapılacak!

Ay sonuna kadar ödeme yapılacak! 3404'e SMS gönderin! Halkbank hesabı olanlara müjde! Türkiye'nin en çok müşterisi olan Halkbank ay sonuna kadar ödeme yapacak. Yaşanan ekonomik krizden dolayı son zamanlarda kredi kampanyaları ve promosyonlar için Halkbank müşterilerine avantaj sunuyor. Kamu bankaları içerisinde bulunan ve milyonlarca müşteriye sahip olan Halkbank, banka müşterilerine 250.000 TL hediye edeceğini belirtti.

Son Tarih Açıklandı!

Halkbank tatil kampanyası ile tatil yapmak isteyen müşterine avantajlar sunuyor. Müşterileri için sunduğu özel kampanyada Touristica.com.tr de geçerli 250 bin TL'ye varan indirim ve 12 taksit seçeneği sunduğunu açıkladı. Halkbank indirim kampanyası 12 Ocak 2023'de son bulacak. Halkbank müşterileri bu avantajdan yararlanmak için banka ile iletişime geçebilir.

Halkbank müşterileri, Halkbank Paraf aracılığıyla 6 Aralık 2022-12 Ocak 2023 tarihleri arasında Touristica.com.tr'den ilk tatil için 10.000 - 14.999 TL arasında 750 TL, 15.000 TL ve üzeri için 250 TL indirim yapılacağı kampanya kapsamında yer almaktadır. Ayrıca peşin fiyatına 12 taksit yapılacağı bilgisi verildi.

Halkbank Kampanyasına Başvuru Nasıl Yapılır?

Halkbank müşterileri indirim kaymasına katılmak için Paraf uygulaması üzerinden "Hemen Katıl" seçeneğine tıklayın. Ardından Paraf Mobil üzerinden "Katıldıklarım" seçeneği üzerinden katılım sağladığınız kampanyaları güncel görebilirsiniz.

Banka müşteri SMS ile kampanyadan faydalanmak istiyorsa telefonun mesaj kısmından "TT" yazarak 3404'e SMS gönderebilirsiniz. Halkbank kampanya başvurusu için son gün 12 Ocak!

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