33.000 TL ödeme yapılacak! 5 dakika içinde ödeme yapılacak: Tek banka verecek!

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruyla birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemeleri vereceğini açıkladı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için banka müşterilerine hemen aynı gün içinde ödeme yapılacak. 33000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka müşterisi olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman kredi işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve 3 ay ertelemeli, bu kredi kampanyasına katılarak, başvurularını hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir.

33000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, başvuru gerçekleştirecek olan kişilerin kredi puanı da 1200 ve üzerinde olması, banka tarafından istenilen bir şarttır.

BAŞVURU

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, başvuru yapmak istiyorlarsa, Garanti Bankası şubelerine giderek hızlı bir şekilde kredi başvurusunu gelir belgesiz olarak hesaplarına yaptırabilmektedirler. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemesi veriliyor.

Gelir belgesiz kredi kullanmak isteyen müşteriler Garanti Bankası üzerinden de hızlı bir şekilde kredi onayı alabilir. Garanti Bankası 33 bin TL'ye kadar müşterilerine gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlamaktadır.

36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerin başvuruları mobil uygulama üzerinden veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki internet bankacılığını kullanarak yapılmaktadır. Banka müşterisi olan kişiler bu krediyi onay aldıklarında şubelere gitmeden hemen hesaplara atabilirler.