8 Haziran'dan Sonra Hesaplara 17000 TL Ödeme Yatacak! Başvurular Başladı! 17000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verecek olan banka, bugün itibariyle kampanyasını resmen başlattı.

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşların imdadına yetişen, Denizbank yapmış olduğu yeni kampanyada 17000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde hesabınıza onay alabileceğiniz bu kredi kampanyası, sabah 8 itibariyle başladı ve başvurular, SMS ile yapılıyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilmek için müsait bir müşteri olmaktadır. Kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda kredi imkanından faydalanacak ve 18 yaşından büyük olması durumunda da banka üzerinden gelir belgesiz olarak 17000 TL kredi kullanabilecek. 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi ödemelerinde 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Denizbank 17000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, 17000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden mesaj atabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderirseniz Denizbank 17000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvurunuzu yapmış olacaksınız. 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Banka üzerinden SMS ile başvuru yapamayan kişiler internet bankacılığı kullanmaları durumunda bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank, hesabınız üzerinden alacağınız şifreyle birlikte, Denizbank, mobil uygulamasına giriş yapabilir ve hafta sonu olsa bile kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Denizbank üzerinden başvuru yapmadan önce güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın kendi resmi internet sitesine giriş yaparak buradan işlemlerinizi kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.