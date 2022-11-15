32 günlük mevduat faizleri pik yaptı! Yata yata ayda 5.205,48 TL alabilirsiniz! Oranlar bomba 

Yata yata ayda 5.205,48 TL alabilirsiniz! Oranlar bomba... 32 günlük mevduat faizleri pik yaptı! Sürekli artan enflasyona karşı kendini ve sermayesini korumaya çekmek amacıyla yatırımdan kaçmanın amacı üretim sonrası malın yerine yenisini koymakta zorlanmasıdır. Bu şekilde parasının eriyip gitmesini, halk arasındaki avam söylem ile sermayeyi kediye yüklemek durumundan kendini ve sermayesini korumaya çalışmaktadır

TCMK Ekim Ayı Faiz kararı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da 2022 yılı Ekim ayı 150 baz faiz kararını düşürdü. Böylece faiz oranları yüzde on virgül beş civarına gerilemiş oldu. Ekim ayı bu faizleri sonucu mevduatların enflasyon karşısında yok oluş yaşadığı uzmanlar tarafından açıklanmakta.

Düşürülen faizler ile paranın mevduata sığınmak yerine iş hayatında kullanılması planlanmaktadır. Günümüz faiz oranları ile üretime kaydırılmayan para eriyip gitme ihtimali taşımaktadır.

Finans piyasasında da çeşitli belirsizlikler henüz bir çözüme ulaşmamış durumda gözükmektedir. Yeni çözümler için sürekli araştırmalar uzmanlar tarafından sürdürülmektedir. Önümüzdeki günlerde yani 2022 yılı son iki ayında durum henüz belirsizlik taşımaktadır.

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