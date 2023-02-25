32 günlük, 90 günlük ve 180 günlük mevduat faizleri mest etti! En fazla kazandıran banka açıklandı!

En fazla kazandıran banka açıklandı! 32 günlük, 90 günlük ve 180 günlük mevduat faizleri mest etti! Faiz oranları, mevduat hesabı sahipleri için önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Mevcut verilere göre, 32 günlük, 90 günlük ve 180 günlük mevduat faizleri açısından en yüksek faiz oranlarını sunan bankaların Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank olduğu bildiriliyor.

En Yüksek Mevduat Faizi Sunan Banka

Faaliyet gösteren bankalar, müşterilerine sundukları mevduat faiz oranlarını sürekli olarak değiştirebilmektedir. Bu nedenle, en yüksek mevduat faizi sunan banka, zaman içinde değişebilir.

Ziraat Bankası'nın 32 günlük mevduat hesapları için sunduğu faiz oranı 'ye kadar çıkabiliyor. VakıfBank ve Halkbank da benzer şekilde yüksek faiz oranları sunuyorlar.

Ancak, mevduat hesaplarına yatırılacak tutarlar ve vadeler de faiz oranlarını etkileyen faktörler arasındadır. Bu nedenle, en uygun faiz oranı seçimini yapmak için bankaların sundukları farklı mevduat hesabı seçeneklerini karşılaştırmak gerekmektedir.

Mevduat hesabı sahipleri, yatırım yapacakları tutarlar ve vadeler hakkında bilgi edinerek en yüksek faiz oranını sunan bankayı seçebilirler. Bu sayede, mevduat hesaplarındaki paralarını değerlendirerek daha yüksek bir getiri elde edebilirler.

32 Gün Vadeli 150.000 TL Mevduat

Akbank

Vade Sonu Net Bakiye

153.467 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,75

Net Kazanç

3.467 TL

Odeabank

Vade Sonu Net Bakiye

153.311 TL

Yıllık Faiz Oranı

%26,50

Net Kazanç

3.311 TL

Anadolubank

Vade Sonu Net Bakiye

153.373 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

3.373 TL

Aktif Bank

Vade Sonu Net Bakiye

153.373 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

3.373 TL

ING

Vade Sonu Net Bakiye

153.373 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

3.373 TL

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