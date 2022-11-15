14-18 Kasım İŞKUR TYP'yle KPSS şartsız yüzlerce personel alım ilanı açıklandı! İşte kadrolar, başvuru şartları
İŞKUR personel alımı ilanları tam gaz devam ediyor. Bu anlamda TYP ilanları sevinç yaşattı. Hem de KPSS ve eğitim şartı yok.
İŞKUR, TYP kapsamında yüzlerce personel ve işçi alımı yapacak. Başvurular bugün start almış durumda. Başvurular İŞKUR'un web istesi bağlamında yapılacak. Online olarak İŞKUR sayfası üzerinden yapılacak. TYP, İŞKUR sistemine kayıt yapacak olan vatandaşlar için bazı şartlar bulunmaktadır.
TYP'yle KPSS şartsız yüzlerce personel alım ilanı
İŞKUR TYP kapsamında alınacak bu personel kadroları bağlamında KPSS ve eğitim koşulu bulunmuyor. Isparta Valiliği TYP işçi alımları noter kurası tekniği ile yapılacak. Belirlenen tarihlerde başvuranlar arasında kura çekilecek. TYP kapsamında personel alımlarında çalışma süreleri değişiyor. Fakat bu alımlarda çalışma süreleri 90 gün olarak belirlenmiştir. Alınacak personeller geçici statüde istihdamyapılacak.
İŞKUR TYP başvuru tarihi
TYP kapsamında başvuru yapacak adaylar başvurularını 14 Kasım-18 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
TYP Numarası: 308776
İŞKUR TYP başvuru şartları
Kuruma kayıtlı işsiz olmak gerekiyor
18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak lazım
Öğrenci olmamak (açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması lazım
İŞKUR-TYP ilanları: https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx