14-18 Kasım İŞKUR TYP'yle KPSS şartsız yüzlerce personel alım ilanı açıklandı! İşte kadrolar, başvuru şartları

İŞKUR, TYP kapsamında yüzlerce personel ve işçi alımı yapacak. Başvurular bugün start almış durumda. Başvurular İŞKUR'un web istesi bağlamında yapılacak. Online olarak İŞKUR sayfası üzerinden yapılacak. TYP, İŞKUR sistemine kayıt yapacak olan vatandaşlar için bazı şartlar bulunmaktadır.

TYP'yle KPSS şartsız yüzlerce personel alım ilanı

İŞKUR TYP kapsamında alınacak bu personel kadroları bağlamında KPSS ve eğitim koşulu bulunmuyor. Isparta Valiliği TYP işçi alımları noter kurası tekniği ile yapılacak. Belirlenen tarihlerde başvuranlar arasında kura çekilecek. TYP kapsamında personel alımlarında çalışma süreleri değişiyor. Fakat bu alımlarda çalışma süreleri 90 gün olarak belirlenmiştir. Alınacak personeller geçici statüde istihdamyapılacak.

İŞKUR TYP başvuru tarihi

TYP kapsamında başvuru yapacak adaylar başvurularını 14 Kasım-18 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TYP Numarası: 308776

İŞKUR TYP başvuru şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak gerekiyor 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor Emekli ve malul aylığı almıyor olmak lazım Öğrenci olmamak (açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç), Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması lazım

İŞKUR-TYP ilanları: https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx

