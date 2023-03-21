Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nelerdir, Tarifi Nedir?

Pide, Ramazan ayı geldiği zaman ilk akla gelen yiyecekler arasında yer almaktadır ve sofraların adeta bir vazgeçilmezi olarak bilinmektedir. Susamlı susamsız ya da yumurtalı yumurtasız seçenekleri de bulunan Ramazan pidesi evde de kolay bir şekilde hazırlanabilir. Sizler için haberimizin devamında adım adım Ramazan pidesi yapmanız için tarifi detaylı bir şekilde paylaştık. Her evde bulunan malzemeler ile kolay bir şekilde hazırlanabilecek olan Ramazan pidesi Türk mutfağında çok önemli bir yere sahiptir.

Bir çeşit yassı ve mayalı ekmek olan Ramazan pidesi bu aya özgüdür. Özellikle Ramazan sonuna kadar hem iftar hem de sahur sofralarında tercih edilen bir ekmek türü olan Ramazan pidesi Ermenistan'da yapılan matnakaş ile benzer özellikler gösterebilir. Ancak matnakaş üzerinde ise çörek otu ve susam bulunmamaktadır. Evde Ramazan pidesi hazırlamanız için gerekli olan malzemeler 1 paket instant maya, 6 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağıdır. Pidenin üzeri için ise susam ya da çörek otu, 2 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı su, 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı yoğurt gereklidir.

Evde Ramazan pidesi hazırlamak için Ilık suya toz şekeri ve maya ekledikten sonra karıştırmanız ve birkaç dakika bekletmeniz gerekli olmaktadır. Daha sonra üzerine sütü ve sıvı yağı ilave edebilirsiniz ve ardından un ile tuzu karıştırabilirsiniz. Malzemeler eklendikten sonra pürüzsüz bir hamur haline gelene kadar yoğurmanız çok önemli olmaktadır. Daha sonra hamuru ikiye ayırmanız ve fırın tepsisi üzerinde bulunan yağlı kağıda hamuru aktarmanız gerekli olmaktadır. Hamurlar 15 dakika boyunca tepside mayalandıktan sonra fırına verilebilir.