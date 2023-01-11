30'lu yumurta için gün sonuna kadar geçerli çılgın indirim! Tarım kredi marketleri az önce açıkladı!

Tarım kredi marketleri az önce açıkladı! 30'lu yumurta için gün sonuna kadar geçerli çılgın indirim! Tarım Kredi Kooperatif 30’lu yumurta için dev indirim haberi açıklandı. 30’lu M boy yumurta indirimi market tarafından açıklandı. Gün sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi. Marketler her hafta aktüel kampanyaları açıklıyor. Tarım Kredi Marketleri’de yayınladığı aktüel kampanyasında gün sonuna kadar geçerli olacak yumurta fiyatını belirledi.

Tüm 30’lu M boy yumurta 61.50 TL’den 56.90 TL’ye düştüğü belirlendi. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde geçerli olan indirim de 30’lu M yumurta çeşitleri indirime giriyor. Yumurta’nın haricinde diğer ürünlerde de indirim uygulanıyor.

§ Nar kg 12,90 TL

§ TK dana kuzu satır köfte map tabak 400 gr 47,90TL

§ Armut ankara kg 9,90 TL

§ Tunas Tahin 600 gram 37,90 TL

§ Havuç kg 7,90 TL

§ TKK %40 Fındık Parçacıklı Kakao Krema 400 gram 35,90 TL

§ TKK üzüm pekmezi 800 gram 37,90 TL

§ Tarsüt klasik peynir 600 gram 44,90 TL

§ Güney 1 litre %1,5 yağlı süt 14,50 TL

§ TKK OLG 3 dilimli koyun inek peyniri 525 gr 52,90 TL

§ TKK Erzincan Tam Yağlı Tulum Peynir Koyun 350 gram 46,90 TL

§ Duranlar köy peyniri 650 gram 46,50 TL

§ TKK Olg 3 dilimli keçi inek peyniri 52,90 TL

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