30 Nisan Tarihine Kadar Emeklilere Yeni Müjdeli Haber geldi! Emeklilerin Hesaplarına 20.000 TL Yatacak

20.000 TL'ye kadar emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirerek bireysel kredi kullanmak istiyorsanız emekli maaşı hesaplarınız üzerinden alabileceğiniz bu kredi kampanyası 30 Nisan tarihine kadar ertelendi ve sizlere başvurularınızı yapmanız halinde hemen aynı gün içinde verileceği açıklandı. 20.000 TL'ye kadar emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlara Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından ödemeler verileceği duyuruldu. Akbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle kendi bankasından emekli maaşı alıp kredi puanı yüksek olan kişileri banka şubelerine de çağırmadan hesaplarına internet üzerinden ödemeler yapmaktadır.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların emekli maaşı hesapları üzerinden kullanacakları kredilerde şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirilir ve banka müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde Kredi sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kampanyalara katılarak uygun faizlerle ödemelerini hesaplarına yatıracağını söylemek istiyoruz.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerinizi gerçekleştirirken nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde ödemeleri hesaplara yatırarak vermektedir. akbank'a Yapı Kredi Bankası bireysel tüketici kredisi kullanacak olan emekliler için yapmış olduğu Bu kampanyada aynı zamanda cep telefonları üzerinden mobil uygulamalarını indirerek bankalara gelmeden de internet üzerinden kredi ödemeleri vermektedir. 2 banka üzerinden de emekli maaşı alıyorsanız sizler de 30 Nisan tarihine kadar düşük faiz oranları ile birlikte bu banka üzerinden bireysel tüketici kredisi kullanabilecek ve ihtiyaç kredinizi hesabınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz.