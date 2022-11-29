30 Kasım Sabahı Bankalar Dolup Taşacak! Bankalardan İndirimli Kredi Başlayacak! Hemen Başvuru Yapma İmkanı Olacak

30 Kasım tarihi ile birlikte bankalar üzerinden gelir belgesiz, düşük faizli ve masrafsız ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara başvuru yapma imkanı sağlanacak yeni bir kampanya başladığı açıklandı.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen verilerek uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

30 Kasım tarihi ile birlikte aşağıdaki bankalar üzerinden banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir, ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebilmektedirler.

KREDİ İŞLEMLERİ

1) QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorlarsa TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir. 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

2) Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi işlemlerinizi yapmak için uygun faiz oranları ile birlikte kredinizi cebimde kredi kampanyası olarak kullanabilirsiniz. Kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

3) Akbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız ve banka müşterisi olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurunuzu şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılan tüm kredi başvurularında işlemlerini yapacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi, ödemelerin hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlıyor, SMS ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranıza 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.

4) Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizler için başlatılan bu kampanyalara hızlı bir şekilde katılabilir ve şubelere gitmeden internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi ödemelerinden faydalanabileceğiniz uygun faiz oranları ile birlikte sizlere ihtiyaç kredisi sunmaktadır. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların da başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi ödemeleri alabilecekleri bu kampanyalarda 50000 TL kredi kullanırsanız, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.