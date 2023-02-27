30 bin TL ve 50 bin TL nakit desteği açıklaması: Akbank hesabı olanlara verecek

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada 30000 TL ve 50000 TL arasında nakit desteği alacağınız açıklandı. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi kampanyası mart ayı sonuna kadar devam edecek. Başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için Akbank tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasında 30000 ve 50000 TL arasında kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler verilmektedir.

Kredi başvurularını gerçekleştirmeniz halinde, işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerde almış olduğunuz, kredinin geri ödemesini yapabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirli politikalar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kredi işlemlerini banka şubelerine gitmeden de yapacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak kullandırılıyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kredi kampanyalarına katılarak uygun faizlerle ödemeler olabiliyor.

Akbank ihtiyaç kredisi

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, işlemlerinizi internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolay bir şekilde halledebilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar hemen katılabilirsiniz. Nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemleri 5 dakikada hesaplarına yatırılır ve onaylanan kredileri uygun faizlerle kullandırılmaktadır. Akbank Direkt uygulaması haricinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da 50000 TL'ye kadar kredi onayı alıp almadığınızı görebiliyorsunuz.