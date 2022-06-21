30 bin TL TC kimlik numarasına göre yattı! Bankadan açıklama geldi!

Tc kimlik numaranıza göre, 30000 TL'ye kadar kredi veren bankalar, aşağıda belirtilmiştir.

Ziraat Bankası

Garanti Bankası

Akbank

Denizbank

Qnb Finansbank

Belirtilen bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşın içinde şartlar açıklandı. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda bu bankalar üzerinden sorunsuz birşekilde internet bankacılığı kredisi kullanabiliyor. 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların köy ertelemeli olarak bu işlemleri hemen yapabilmektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden kredi başvurusu yaparak, işlem yapacaksanız ve şubelere gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız tek bir yolu var oda internet bankacılığı...

Akbank

İhtiyaç kredisi başvurusunda kılmak isteyenler, Akbank Direkt uygulamasını cep telefonlarına indirdikten sonra 36 ay vadeli 30.000 TL ihtiyaç kredisi alabiliyor. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Halkbank şubelerine giderek işlem yapmak istiyorlarsa, kimlik ve gelir belgesini banka şubelerine götürmesi gerekmektedir. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız da başvurunuzu banka şubelerine gitmeden halledebileceğiniz 4425 numarasından işlem yapacaksınız. 44 25 numarasına mesaj göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için kredi yazıp boşluk bırakıp, belirtilen numaraya göndermeniz yeterli. Akbank, onay olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulaması üzerinden ve bankanın şubeleri üzerinden, krediyi hesabına yatırabilir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu için cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, bankadan hemen kredi onay alabiliyorsunuz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hesaplarına yatırmaktadır. Acil kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, Finansbank 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlamaktadır. Banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi, ayrıca bu bankanın mobil uygulaması üzerinden de yapabiliyorsunuz. Kredi puanınıza göre, faiz oranlarından yararlanabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasından sizlerde hemen faydalanabilirsiniz.