30-31 Ocak son tarih! Banka açıkladı, Nakit isteyenler hemen hesaplara ödeme alacaklar!

30 31 Ocak tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ödemesi alacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte devlet destekli ödemeler verileceği açıklandı. 30 ve 31 Ocak tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kredi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilecek ve nakit krediler, aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada DenizBank müşterisi olan vatandaşlar, kredi işlemleri için 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri bu kampanyalara hemen katılabiliyor. Denizbank, cep telefonunuz üzerinden SMS ilede sizlere kredi imkanı sağlarken, cep telefonları üzerinden başvurularını gerçekleştirip, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç veriyor.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden de kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmış olduğu bu kampanyanın, başvurularını, sizlere hızlı bir şekilde sonuç olarak verecek. Kısa mesaj atarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, cebimde kredi numarası olan 32 80 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olmaktadır. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar, 5 dakikada sonuç alabilirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız hemen aynı gün içinde ödeme alabilirsiniz.

Denizbank üzerinden aynı zamanda banka hesabı olan vatandaşlar, mobil uygulamalar üzerinden de başvuru gerçekleştirebiliyor. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde 5 dakikada sonuç alabilirsiniz.