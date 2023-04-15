3 kamu bankası (Ziraat-Vakıf-Halkbank) Müjde Verdi! Başvuru Ay Sonuna Kadar Yapan Kişilere 100.000 TL Net Ödeme Olacak

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle, bankalardan kredi almak isteyenlere, kamu bankaları müjdeleri sıraladı. 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yeni kampanyasını duyurdu. İhtiyacı olan ve kredi almak isteyenlere, 100.000 TL'ye kadar nakit kredi alacaklardır. İhtiyaçlarınıza göre verilecek bu krediler, isteyen vatandaşlara borç kapatma kredisi olarak da verilmektedir. İhtiyaç kredisi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hesaplarına atacak ve bu krediler ile birlikte, 5 dakika içinde sonuç alacaklardır.

En düşük faizlerle verilecek olan bu kredilerde, 18 yaş üzeri olan herkes, katılabilecek. Katılan kişilerin TC kimlik ile sorgulaması yapılacak ve bankadan ne kadar onay aldığını göreceksiniz. Kredi notuna ve kredi siciline bakılarak, gelir durumu da hesaplanacak ve kişilere 100.000 TL'ye kadar kredi verilecek. Ayrıca bankadan hesabı olan kişilere de 50 bin TL'ye kadar yeni bir kredi paketi açıklandı.

ZİRAAT BANKASI VE DİĞER KAMU BANKALARI DESTEK ÖDEMELERİNE BAŞLADI

3 kamu bankası üzerinden de kredi başvurusu yapmanız durumunda, banka değerlendirmeyi kısa tutacak ve sizlere hemen sonuç verecektir. Kredi alacak kişiler, bu kredileri hesaplarına atmak istiyorsa, banka müşterisi olması istenecek. Kredi notu ve kredi sicili uygun olanlar, banka hesapları üzerinden internet şifresi alabilir ve başvurusunu bankaya gitmeden de yapabilirler.

Bankadan yapılan açıklamada, 1.49 ve 1.69 faiz oranları arasında kullanılacak kredilerde, bankalar 36 ay vade, 24 ay vade, 12 ay vadeli olarak sizlere kredi vermektedir.

Ziraat Bankası ve diğer 2 kamu bankası üzerinden de aynı zamanda, bankaların resmi internet sitelerine girerek de internet kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 3 kamu bankası yaptığı bu açıklamada, kredi alacak kişilerin TC kimlik ile hemen sorgulamasını yapacak ve nakit kredi onayı alacaklarını söyledi.