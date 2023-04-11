3 gün sonra ödeme alınacak! Başvuru yaparak 30.000 TL ödeme alınacak, Bankadan şimdi açıklama yapıldı! Akbank 30.000 TL kredi için yeni bir duyuru yaptı. Başvuru yapacak olan kişiler, uygun faizlerle kredi ödemesi verilmektedir. Akbank yaptığı yeni bir kampanya ile birlikte, nakit kredi olarak 30.000 TL ödeme vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 30.000 TL almak istiyorsa, başvuru yaparak bu bankanın kredi kampanyasına katılabileceklerdir. Akbank verdiği bu krediler ile birlikte, kredi notu yüksek olan kişilere 5 dakika içinde destek vermektedir. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, başvuru yaparak bu ödemeleri almaktadır.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank, kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 5 dakika içinde sonuç alıyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan herkesi başvuru yapmaya davet ediyor. Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kredi notuna ve faiz oranlarına göre hemen ödeme almak için SMS atarak kredi başvurusu yapacaklardır.

Kredi alacak kişilere, SMS ile işlem yapacak olan bu banka üzerinden KREDİ Yazıp boşluk bırakıp TC KİMLİK numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderirseniz, Akbank SMS ile kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Bu şekilde de kredi notunuza göre ne kadar kredi onayı aldığınızı görürsünüz.

Ayrıca, Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Akbank direkt üzerinden başvuru yaparak işlem yapacağınız bu kredilerde, Akbank direkt uygulaması üzerinden düşük faizli kredi alabileceksiniz.