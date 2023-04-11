Ziraat Bankası 7 gün içerisinde 77.000 lira ödeme yapacağını açıkladı, TC kimlik ile ödenecek...

Ziraat Bankası üzerinden bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlara 77.000 lira ödeme yapılacağı ve bu kredileri 24 ay vadeli olarak alacakları açıklandı. Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı vatandaşların tercih etmiş olduğu bankaların başında gelirken düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir. Ziraat Bankası 7 gün içerisinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için bireysel müşteri olmalarını 18 yaşından büyük olmalarını ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmalarını istemektedir.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasında şartlara uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri verileceği duyuruldu. Ziraat Bankası 7 gün içerisinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte bireysel ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini de açıkladı. Ziraat Bankası tarafından başlatılan bireysel kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte kredi alabilmeleri için hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılır ve banka şubelerine gitmeden hemen kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli Kredi paketlerinden bir tanesini seçerek banka müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak hemen kullanabilmektedir. Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Kredi başvurunuzu internet sitesi üzerinden internet bankacılığı üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve size en yakın Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.