3 gün içinde işlem yapan emekliler için 100.000 TL ödeme kesinleşti, Son Dakika

100.000 TL'ye kadar emekli ödemesi alacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan emeklilere 3 gün içerisinde Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası uygun faizlerle yeni bir kredi paketi açıkladı. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden sizlerde 100.000 TL'ye kadar nakit ödeme almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız son dakika başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak uygun faizlerle ödeme alabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 100.000 TL emekli kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme verecek olan bu iki banka üzerinden maaş almanızı şartı ile birlikte sizlere Kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor ve 100.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kullanmanıza olanak sağlanıyor.

100.000 TL 24 ay vadeli emekli kredisi kampanyasına katılmak için Yapı Kredi bankası'nı tercih etmek istiyorsanız bu banka hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz ve uygun faizlerle bankanın yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabileceksiniz. Yapı Kredi bankası'na ilk defa emekli maaşını taşıyan vatandaşlarda yüksek limitli bireysel kredi kullanabiliyor ve düşük faiz oranları ile birlikte bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırabilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlarda emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler ve bireysel tüketici kredisi kullanabilmektedirler. Garanti Bankası emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin 100.000 TL kredi almaları durumunda bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçları da kapatılmaktadır.