İş Arayanlara Üniversitelerden Müjde Verildi: Personel Alımı Yapılacak

Nisan ayının gelmesi ile birlikte birçok işsiz vatandaşa ümitler doğdu. Kamu kurum ve kuruluşlarından Nisan ayı ile birlikte ardı arkasına bünyesinde oluşan personel açıklığını kapatmak için ilanlar geldi. Üniversite hastaneleri de personel ve işçi alımı için kolları sıvadı.

Toplamda 3 üniversite hastanesi tarafından yapılan son açıklamalar neticesinde en az ortaöğretim mezunları arasından sözleşmeli memur alımı yapılacağına dair açıklamalar yapıldı.

Üniversiteye Başvuru Yapmak İçin Şartlar Neler

Yukarıda bahsedilen ilanı başvuru yapmak için ise belirli şartları taşımak gerekiyor.

İlk olarak başvuracak personel adayının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Kanun kapsamında 41 maddesi gereğince öğrenim şartlarını taşıyor olmak ve herhangi bir şekilde kamu haklarından yoksun bulunmamak da gerekiyor. Türk Ceza Kanunu’nun 53 maddesi gereğince sureler geçmiş olsa dahi belirli bir konuda kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yılda da daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsalar dahi ağır suçlardan dolayı mahkûm bulunmamak.

Yukarıdaki ilana başvuru yapmak için erkek adaylar hakkında askerlik ile herhangi bir şekilde ilişiğinin bulunmaması da gözetilecek. Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlar vermesi ve çeşitli kanun hükmünde kararnameler ile birlikte kamu görevinden yoksun bırakılmamış olmak da aranacak. Görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir şekilde vücut sağlığı ya da akıl sağlığının eksik olmaması.

Bu şartları sağlayan personel adaylarının belirlenen tarihler arasında 3 ayrı üniversite Hastanesi’nin internet siteleri üzerindeki ilana başvuru yaparak istenilen evrakları belirtilen süreler içerisinde ibraz etmesi beklenecek. 10 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılan başvurular herhangi bir şekilde kabul edilmeyecek ve yok sayılacak. Üniversitelerin almış oldukları bu personel ilanı ile ilgili daha da ayrıntılı bilgiye ulaşmak için üniversite hastanelerinin resmi internet siteleri üzerinden insan kaynakları bölümüne girilerek ya da duyurular bölümüne girilerek bilgi edinebilmek mümkün.