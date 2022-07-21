3 bankadan yeni açıklama: Nakit İhtiyacı olana 40.000 TL ödeme haberi geldi

40.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 3 banka üzerinden duyuru paylaşıldı. 40.000 TL'ye kadar kullanacağımız ihtiyaç kredilerinde banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecek 36 ay vadeli bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün kadar erteleme de yapılmaktadır. En son kurban bayramı kredisi adı altında verilen bu krediler Temmuz ayı sonuna kadar devam edecektir.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız düşük faizli kredi başvurunuzu akbank'ın internet sitesine girerek kredi başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli olarak bu kredileri istedikleri zaman kullanabilmektedirler. 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu ihtiyaç kredisi kampanyasında şartlara uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda banka üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi başvurusu

Ziraat Bankası ve Vakıfbank kamu Bankası olmasından dolayı daha düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara Kredi imkanı sağlamaya devam ediyor. 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin Kredi kampanyasına katılabilmeleri için 36 ay vadeye kadar işlem yapacağı açıklandı. 40.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız ilk taksit ödemenizde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilirsiniz. 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak Kredi kullanacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilir.