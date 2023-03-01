3 bankadan TC kimlik numarasına 15.000 TL ödeme yapılacak, 3 bankada kendi şartlarına göre verecek! Hemen alın

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve 2 özel bankadan acil nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. Bankalar müşterilerine ATM üzerinden gelir belgesiz ve kefilsiz anında 15 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor. İşte detaylar…

Bankacılık sektöründe özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşları yakından ilgilendiren kampanyalar ses getirmeye başladı. Türkiye’nin önde gelen özel bankaları, müşterilerine acil durumlarda 15 bin TL’ye kadar nakit desteği veriyor. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) öncülüğünde QNB Finansbank ve Denizbank, müşterilerine ATM üzerinden herhangi bir gelir belgesi ya da kefil olmadan anında 15 bin TL kredi veriyor.

Kampanyaya katılıp TEB, QNB Finansbank veya Denizbank ATM’lerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlarda bazı şartlar aranıyor. Kredi kullanım koşullarına uygun olan kişilerin ihtiyaç kredisi başvuruları anında onaylanıyor ve müşteriler ATM’den 15 bin TL’sini alıp acil nakit ihtiyacını karşılayabiliyor. Kredi başvurusunda bulunacak olanlar, 3 banka üzerinden yaptıkları müracaat ile beraber hızlıca kredi kullanma imkanından yararlanabiliyor.

TEB ATM’den Başvuranlara 15 Bin TL Kredi Kampanyası

Hayat pahalılığının giderek arttığı ve enflasyonun yükseldiği şu dönemde TEB müşterilerine büyük kolaylık sunmaya başladı. Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için TEB’in ihtiyaç kredisi kampanyasını seçenler, kefil ve gelir belgesi göstermeden sadece ATM üzerinden başvuru yaparak bu krediyi kullanma imkanına sahip oluyor. TEB ihtiyaç kredisi kampanyası son dönemde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Ancak TEB’in 15 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilmek için başvuru sahibinin halihazırda TEB müşterisi olup bankada mevduat hesabının bulunması gerekiyor. Bu yüzden ilk defa TEB müşterisi olanlar da mevduat hesabı açtıktan sonra bankanın kredi kullandırma koşullarına uygun kriterlere sahipse, ATM’den başvuru yaparak anında 15 bin TL ihtiyaç kredisi çekebiliyor.

Özel Bankalardan 15 Bin TL Kredi Fırsatı

Düşük faizler ve esnek ödeme seçenekleri sayesinde bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları büyük ilgi görüyor. Son dönemde hızlı ve pratik şekilde nakit çekmek isteyenlere TEB, QNB Finansbank ve Denizbank’tan 15 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası sunuluyor. Vatandaşlar müşterisi oldukları bankaların ATM’sini kullanarak kefilsiz gelir belgesiz 15 bin TL kredi çekebiliyor.