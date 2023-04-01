3 bankadan sabah duyuru yapıldı: 40.000 TL hesaba yatacak

40.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda 3 banka tarafından sizlere Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği açıklandı. 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurularında bulunacak olan vatandaşlara Akbank ve Denizbank hemen kredi ödemesi vermektedir.

Akbank ve Denizbank üzerinden 40.000 TL'ye kadar nakit kredisi ödemesi alacak olan vatandaşlara gerçekleştirilen bu kampanyalarda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi hemen aynı gün içinde verilmektedir. Akbank ve Denizbank ₺40.000 ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için belirli şartlara uygun olarak Kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır.

Akbank ve Denizbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin kredi puanı 1200 ve üzerinde olmaları durumunda istedikleri zaman ödemelerini alabilecekleri bu Kredi kampanyalarına katılabileceği ve kampanya dahilinde işlemlerini istedikleri zaman hesapları üzerinden yapabileceği açıklandı. Akbank ve Denizbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapabilirler ve kredilerini kendi hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler.

Akbank ve Denizbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak sms ile ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu şubelere gitmeden hızlı bir şekilde yapabilirsiniz ve Cep telefonunuz üzerinden mesaj atmanız halinde ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Akbank üzerinden kredi başvurunuzu yapmak için SMS atmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp 11 haneli t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu için kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numarası yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 32 80 numarasını mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurunuzu bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.