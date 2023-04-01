Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 1 Nisan ve 30 Nisan arasında emekliye 100.000 TL tekrar ödeyecek

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yeni yapmış olduğu kampanyayı nisan ayına da uzattı ve Nisan ayının sonuna kadar özellikle de bayram için kredi almak isteyen tüm emeklilere 100.000 TL'ye kadar ödeme verileceğini açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm banka müşterileri emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden almaları durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilecekler ve bu bankalardan diledikleri zaman kredi alabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi almak isteyen emekliler için başlatmış olduğu 100.000 TL kredi kampanyasını bu sabah itibarıyla tekrar duyurdu ve Nisan bir tarihi ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemelerini hesaplarına yatıracağını açıkladı.

Ziraat Bankası ve 2 kamu Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek için sizlere bu bankalar mobil uygulamalar üzerinden de destek kredisi vermektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara vermiş olduğu 100.000 TL ihtiyaç kredisi ile birlikte nakit kredi işlemlerine hızlı bir şekilde yaparken Kredi ödemelerinde ise banka müşterileri olmalarınız halinde ihtiyaç kredisi hesaplara yatırılmaktadır.

Kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen emeklilerin aynı zamanda borç kapatma kredisi kampanyalarına ipotekli kredi kampanyalarına konut kredisi ve taşıt kredisi ihtiyacı olması durumunda bu kredileri kullanmaları durumunda da bankadan düşük faizli kredi ödemeleri gerçekleştirilir.