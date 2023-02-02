3 Bankadan ödeme haberi! 3 banka duyurduğu bu kampanyada, Bankamatik kartına 40.000 TL ödüyor...

3 banka tarafından yapılan yeni kampanya ile birlikte, bankamatik kartınızı 40000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. 3 banka tarafından 40000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara başlatılacak olan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi ödemesi verilecektir. 3 banka tarafından da, işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerinizi hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 40000 TL kredi başvurusu yapmak için kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Akbank cep telefonu üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara SMS ile kredi imkanı sağlarken, cep telefonunuzun mesaj kısmına girip kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44, 25 numarasına göndermeniz halinde sizlere, başvuru alacaktır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirecek olan Akbank müşterileri belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı birşekilde yapabilecek ve diledikleri zaman bu ödemelerden, hızlı bir şekilde aynı gün içinde hesaplarına ödeme alarak yararlanabileceklerdir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra başvurunuz dahilinde sizlere verilecek olan bu krediler düşük faiz olacaktır.

ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilirler. En yakın Ziraat Bankası Vakıfbank şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bu bankalardan kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi ödemelerini gerçekleştirebilirler.